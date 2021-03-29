تصفيات مونديال 2022: كاين يقود إنكلترا لمواصلة انطلاقتها الجيدة

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تيرانا : قاد مهاجم توتنهام هاري كاين منتخب بلاده انكلترا الى مواصلة انطلاقته الجيدة في التصفيات الاوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 المقررة في قطر، بمساهمته الفعالة في الفوز الثمين على مضيفه الألباني 2 صفر الأحد في تيرانا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.

ومنح كاين التقدم لإنكلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشلسي مايسون ماونت في الدقيقة 63.

وكانت انكلترا، رابعة النسخة الاخيرة في روسيا عام 2018، كشرت عن أنيابها مبكرا بفوز كبير على ضيفتها سان مارينو 5 صفر الخميس الماضي.

وانتظرت إنكلترا الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر قائدها كاين بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ظهير مانشستر يونايتد لوك شو.

وهو الهدف الاول لكاين الذي عاد إلى اللعب أساسيا، مع منتخب بلاده منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ورفع كاين غلته من الاهداف الدولية الى 33 في 52 مباراة.

وعززت انكلترا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر ماونت بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كاين (63).