شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف سبب رحيل باتشيكو والتعاقد مع كارتيرون والتجديد لساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عماد عبد العزيز، رئيس نادى الزمالك، سبب رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو في هذا التوقيت، والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وموقف فرجانى ساسى من التجديد.

وقال اللواء عماد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ملتزمون بجميع مستحقات اللاعبين قبل نهاية الموسم، ولابد من وجود سقف للتجديد للاعبى الزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك: "نرغب فى التجديد لفرجانى ساسى، واللاعب يتمنى الاستمرار فى الزمالك، ولكن وكيل فرجانى طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة أولًا والبالغة 685 ألف يورو قبل التجديد، وحملنا العقد الجديد لفرجانى فى رحلة تونس، ولكن الأمر توقف بسبب المستحقات المتأخرة".

وتابع رئيس الزمالك: "باتشيكو قاد الزمالك فى أفريقيا فى 3 مباريات لم يأخذ إلا نقطتين، بالإضافة إلى السقوط أمام غزل المحلة والتعادل على أسوان، بالإضافة إلى أنه فقد السيطرة على غرفة الملابس، والفريق ظهر بصورة بعيدة عن ما اعتدنا عليه من الزمالك".

واستطرد: "اختيار كارتيرون جاء بسبب معرفته القوية بلاعبى الزمالك، والأنسب فى هذا التوقيت، ولم ننظر إلى مسألة هروبه من عدمها، وكارتيرون أكد أن الحالة الفنية والبدنية للفريق واقعة".

واختتم: "أشرف قاسم وعبد الحليم على ومدحت عبد الهادى وعمرو عبد السلام لم يقصروا فى عملهم، وأشكرهم على مجهودهم مع الفريق".