شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المريخ السوداني: انتظروا مواجهة مختلفة أمام الأهلي في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيف تيري، لاعب المريخ السوداني، إن فريقه سيقدم مستوى مختلفا أمام الأهلي فى مواجهة السبت المقبل، عما ظهر عليه في القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأضاف تيري، في تصريحات تليفزيونية، إن ظروف مواجهة الأهلى التي ستقام في الخرطوم ستكون مختلفة عما كانت عليه خلال مواجهة القاهرة موضحا أن اللعب أمام الأهلي تاريخ بالنسبة لهم كلاعبين، مشيرا إلى أنهم يرغبون في الظهور بشكل يعبر عن المستوى الحقيقي للفريق خلال المباراة، والحفاظ على أملنا في التأهل.

وتابع مهاجم المريخ السودانى: "أشكر كل من ساند المنتخب السوداني للوصول لأمم افريقيا"، مشيرا إلى أن مباراة منتخب مصر وجزر القمر التى تقام اليوم ستكون صعبة".

ويمتلك الأهلي 7 نقاط في رصيده ضمن المجموعة ويحتل المركز الثاني، وفي حالة الفوز سيضمن التأهل، أما المريخ فيمتلك نقطة واحدة بالمركز الأخير ولا بديل عن الفوز للحفاظ على بصيص الأمل في التأهل.

وحسم المنتخب السوداني تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، بعدما تغلب على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "أم درمان"، في مباراة تحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من الكان.

وكان آخر ظهور في نسخة 2012 التي أقيمت في غينيا الاستوائية والجابون، ووصل وقتها الفريق إلى دور ربع النهائي، وحصل المنتخب السوداني على بطولة كأس الأمم الأفريقية 1970، بينما نجح في الحصول على وصافة الكان مرتين فى 1959 و1963، والمركز الثالث عام 1957.