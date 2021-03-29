شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: عودة العضويات المشطوبة.. وتلقينا 9 عروض وهمية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية، عودة العضويات المشطوبة بدون وجه حق في الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم مجدي وهاني العتال، وإبراهيم سعيد، ورؤوف جاسر وغيرهم من الأسماء المعروفة وغير المعروفة.

وقال عبد الله، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: "كنا مطالبين بتوفير 256 مليون جنيه مستحقات ومديونات داخل النادي، ونجحنا في ظرف 3 أشهر في توفير 154 مليون، وما زلنا نبحث عن موارد لسداد الباقي.. وقال نحتاج 70 مليون جنيه شهريا لدفع رواتب اللاعبين بالنادي.

وعن استقالة المدير الإدارى لفريق الكرة أحمد زاهر، أكد عضو لجنة الزمالك أن أحمد زاهر ابن من أبناء الزمالك المخلصين، استقالته جاءت بناء على رغبته، ولم يتم فرضها عليه، وننتظر وصول الاستقالة لمجلس الإدارة لاعتمادها".

ونفى عبد الله تعيين أحمد رمزي، وقال: لم يتم تعيينه مديرا للكرة بالنادي حتى الآن، وهو واحد من أبناء النادي، لكن لم يتم حسم القرار، وما دام القرار قيد الدراسة والمناقشة لا يصح الإعلان عن أي تفاصيل تخص هذا الملف قبل انتهائه".

وكشف عضو لجنة الزمالك أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم حسم ملف المستحقات المالية المتأخرة، ولاعيبة الزمالك مخلصة تحترم الكيان، ولم تستخدم أسلوب "لي الذراع"، ومش بيسألوا عن فلوسهم.

وفي فترة الانتقالات الشتوية أثير كلام عن وجود 11 عرضا للاعبي الفريق، وفي الحقيقة العروض الحقيقية كانت عرضان فقط، لذلك فهمنا أن الهدف من هذه العروض الوهمية هي تشتيت اللاعبين وصناعة بلبلة داخل النادي".