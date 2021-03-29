شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم بعد راحة 24 ساعة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته على ملعبه بستاد الاسماعيلية بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة أمس الأحد، عقب نهاية ودية أسوان التى أقيمت عصر السبت وانتهت بخسارة الدراويش بهدف دون رد سجله محمد حسن بالخطأ فى مرماه، ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، للاعبيه رفضه فكرة رحيل أى منهم عن صفوف الدراويش قبل أن يقدم كل منهم إضافة للفريق، وشدد جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بعقودهم مع النادى وعدم التفكير فى مناقشة أى عروض تصلهم مع وكلاء أعمالهم فى الأوقات الحالية منعاً لتشتت أذهانهم خاصة أن الإسماعيلى تنتظره مهمة صعبة بجدول الدورى وهى الهروب من مراكز القاع.

وقال جلال للاعبى الإسماعيلى، إنه اعتاد طوال مسيرته التدريبية عدم الوقوف ضد مصلحة أى لاعب بل والموافقة على رحيله طالما توافر عرض مميز، ولكن هذا لن يحدث فى الإسماعيلى قبل مصالحة الجماهير الغاضبة وإعادة الفريق الأصفر لعهده الذهبى مهما كانت المغريات.

ويعد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى أبرز لاعبى الدراويش الذين تلقوا عروضا للرحيل خلال الفترات السابقة، وترددت أنباء عن دخول الأهلى والزمالك مفاوضات كثيرة للتعاقد معهما .

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

ولم يستطع فريق الإسماعيلي تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.