شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مصطفى محمد لا بديل له بمصر ولاعبو الزمالك مشغولون بالأمور المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، وأفضل قماشة، ولكنهم مشغولون بأشياء بعيدة عن كرة القدم.

وقال أسامة نبيه، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المشاكل المالية تلقى بظلالها على مستوى اللاعبين ونتائج الفريق، وهناك تفاوت في توزيع المستحقات على اللاعبين في كل شيء، وهدفنا أن نحقق العدالة بين اللاعبين ومطلوب مرونة منهم".

وأضاف نبيه: "الزمالك لديه أفضل لاعبين في مصر وأفضل قماشة بالفعل، ولكن مشغولين بالأمور المالية، ولاعبو الزمالك اعتادوا على الضغط النفسى في مثل هذه المواقف، وسنقاتل من أجل التأهل في أفريقيا، على الرغم أنه أصبح صعبا وليس بأيدينا".

وتابع مدرب الزمالك: "من الممكن أن نوجد بديلا لفرجانى ساسى في الفريق، ولكن مش بإمكانياته حال رحيله، أو نغير طريقة اللعب لكى تتناسب مع عدم وجوده".

وأضاف أسامة نبيه: "بديل مصطفى محمد مش موجود أصلا في مصر مش في الزمالك فقط، ونحاول تجهيز أسامة فيصل كمهاجم للزمالك، وهو لاعب واعد، وكنت مع رحيل مصطفى محمد إلى الاحتراف، على الرغم من أهميته في الزمالك".