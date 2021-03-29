شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: محمد الشناوي "نمبر وان".. ورحلت عن زعيم الثغر بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أن ارتباط اسمه بإهدار الوقت في المباريات اتهام مغلوط، وقال: "تعلمت فكرة تضييع الوقت من فرق شمال أفريقيا، لكن بعدت عن هذا الأمر، لأنني فهمت أن هناك أوقاتا مطالب فيها بتسريع رتم المباراة أو العكس".

وأضاف سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "بعض الحكام بينزلوا الملعب يحذروني قبل بداية المباراة من تضييع الوقت وأحب اللعب تحت الضغط، وأتشرف بأنني أحد أبناء الاتحاد السكندري ووجود محمد مصيلحي داخل زعيم الثغر إضافة ودافع كبير لأي لاعب للانتقال للنادي، وهناك ثقة كبيرة بينه وبين جميع اللاعبين، خاصة أنه يعرف جيدا كيف يتعامل معهم في النواحي المادية والمعنوية".

وتابع: "رحيلي من الاتحاد السكندري لأسباب غير فنية، بعض الجماهير ضغطوا على الإدارة وطلعت يوسف لكي أرحل، ومحمد مصيلحي كان حزين جدا عليا، والأندية التي تتخذ قراراتها على آراء الجماهير تتصرف بشكل خطأ تماما".

واستطرد: "سعيد جدا بالتواجد مع نادي سموحة، لذلك لا يوجد أي داع لتغيير المكان الذي أسير فيه بشكل جيد، ومحمد الشناوي الأفضل في مصر؛ لأن بقاله فترة طويلة مستواه ثابت.

وأردف: "محمد الشناوي فارق بمسافة كبيرة عن أي حارس بعده في مصر، ولو سنصنف حارسا ثانيا بعده فتوجد العديد من الأسماء، وكان من الممكن أن يتم الصبر على أبو جبل في الزمالك بعض الشيء، لكن الخطأ قيمته كبيرة عندما يكون الثاني بعدك حارس كبير مثل جنش ".

واختتم الهانى سليمان بأنه لا يقبل أن ينتقل لأي مكان سيكون فيه الحارس رقم 2، لكن الأهلي استثناء، خاصة مع حارس مثل محمد الشناوي أفضل حارس في مصر، لكن لدي فرصة للعب كأساسي في حالة انتقالي للأهلي، أحب خوض المنافسة، وسأوافق علي الانتقال للأهلي في حالة وجود عرض من النادي".