شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجزر القمر اليوم الإثنين 29 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، اختبارا جديدا في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين 29 / 3 / 2021، أمام جزر القمر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة الدولى.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.

واستقر حسام البدرى، على إجراءت بعض التعديلات في التشكيل في مباراة اليوم حيث سيدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة ، كما ينوى بالدفع بعلى جبر أو ياسر إبراهيم بجوار محمود الونش فى الدفاع بسبب غياب أحمد حجازى الذى عاد لناديه اتحاد جدة بعد مباراة كينيا.

ويعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة اليوم كل من ، محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وعلى جبر ومحمد هانى وعبد الله جمعة في الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى في الوسط وأمامهم محمد مجدى أفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه ، وفى الهجوم مصطفى محمد.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة بأعصاب هادئة بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه بالتأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تعادله السلبي فى الجولة الماضية أمام منتخب توجو، ليصبح المنتخب رقم 43 الذي يشارك في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعتبر المهاجم ألفاردو بن المحترف ضمن صفوف فريق النجم الأحمر الصربي أخطر لاعبى منتخب جزر القمر، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوسف مشنجاما المحترف ضمن صفوف فريق جانجون الفرنسي والمهاجم فايز ماتوار المحترف ضمن صفوف فريق أجاكسيو الفرنسي.

ويتولى تدريب منتخب جزر القمر المدير الفنى أمير عبدو، صاحب الـ 48 عاما، والمولود في مدينة مارسيليا الفرنسية، وذلك منذ عام 2014، حيث قاد الفريق فى 32 مباراة، حقق الفوز فى 7 مباريات، تعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مباراة.