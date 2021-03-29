شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاتحاد السكندري يكشف تفاصيل عرض الاحتراف البلجيكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الغني محمد مدافع الاتحاد السكندري على العرض الأوروبي من نادي جينت البلجيكي لضمه لصفوف الفريق الذي يعد أكبر الفرق البلجيكية، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الغني محمد أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري هذا الموسم، أنه يترك مصيره بيد مجلس إدارة الاتحاد السكندري في حال وصول عرض رسمي من نادي جينت البلجيكي، موضحا أنه يكن كل احترام لمجلس الإدارة والجهاز الفني، وسيكون رحيله من البوابة الشرعية للنادي، إذا ما رأى الجميع أن العرض يلبي طموحات وتطلعات النادي السكندري.

وأكد اللاعب في تصريحات لـ"الخليج 365": "تلقيت عرضا بالفعل لكن بشكل ودي، لم يصل الاتحاد حتى الآن أي عرض رسمي، وبالتالي لا يمكن مناقشة أي عرض بعيدا عن المنصة الشرعية من خلال إدارة الاتحاد".

وتابع صخرة الدفاع السكندري: "طموحي بالطبع اللعب في أوروبا والوصول لأعلى المستويات في كرة القدم، لكن لن يكون تحقيق طموحي وحلمي الشخصي بعيدا عن رغبة وموافقة الاتحاد السكندري بيتي الحقيقي في كرة القدم الذي أدين له كثيرًا".

عبد الغنى محمد أحد أهم المواهب الصاعدة بنادى الاتحاد، يرتب مع الفريق بعقد يمتد لخمسة مواسم تنتهي في 2025، ويُعد عبد الغنى محمد مواليد 2002 لاعب المنتخب القومى للشباب أحد اللاعبين الموهوبين بنادى الاتحاد، ويحظى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفنى وأصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق.