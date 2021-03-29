شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: هناك تفاوت بين قيمة عقود اللاعبين وعندنا لاعب أساسى بياخد 800 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عماد عبد العزيز، رئيس نادي الزمالك، أن هناك تفاوتا رهيبا بين قيمة عقود اللاعبين فى ناديه، لدرجة أن هناك لاعب من الأساسيين يتقاضى 800 ألف جنيه فقط.

وقال اللواء عماد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عندما تم تكليفنا كان هدفنا الشغال الحفاظ على فريق الزمالك، ولكن النادى كان يعانى ماليا واللاعبين لها مستحقات متأخرة ومقدمات تعاقدات، والنادى يواجه أزمة مالية، وهناك انعدام للموارد".

وأضاف رئيس الزمالك: "فوجئنا بتأخر المستحقات المالية للاعبين قبل القيد الشتوى، وأوجه الشكر لأيمن يونس وحسين السيد وعادل عبد الواحد على دورهم مع النادى لتوفير موارد والتجديد لبعض اللاعبين، وهم دول اللى يتقال عليهم أبناء النادى فعلا".

وتابع عبد العزيز: "هناك 27 لعبة بخلاف كرة القدم تحتاج للصرف عليها، وصرفنا 154 مليون جنيه ومطلوب شهريا 70 مليون جنيه، وتسديد الاشتراكات والعضويات في شهر يونيو المقبل تزيد من موارد النادى".

واستطرد "شيكابالا وعبد الشافى وجنش رفضوا الحصول على مستحقاتهم، وفضلوا أن يتم سداد مستحقات اللاعبين الأول، وهناك تفاوت رهيب بين قيمة عقود اللاعبين ولاعب من الأساسيين يتقاضى 800 ألف جنيه".

واختتم: "مصطفى محمد كان مصمما ومتمسكا بالاحتراف، تنفيذا للوعد الذى أخذه، رغم محاولات إقناعه بالبقاء، وأتمنى احتراف العديد من اللاعبين الفترة المقبلة، وأحسن لاعب فى مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون جنيه".