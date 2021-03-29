شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الاتحاد السوداني: نحاول إقناع كاف بحضور الجماهير مباراة الأهلي والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن أبو جبل، السكرتير العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا هو نتاج جهود كبيرة من مؤسسات الدولة السودانية، في ظل ظروف صعبة للغاية تعرّض لها منتخب صقور الجديان.

وأضاف أبو جبل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2: "أهنئ المنتخب المصري بالتأهل أيضا، بالنسبة لنا تعرضنا لظروف صعبة، لكن وجود منتخب طموح يشعر بالمسئولية سببٌ في هذه اللحظة السعيدة التي نعيشها والجميع في الاتحاد السوداني بعد تحقيق هذا الإنجاز الغائب".

وتابع السكرتير العام للاتحاد السوداني لكرة القدم: "بالنسبة لمباراة الأهلى والمريخ السوداني طالبنا الاتحاد الأفريقي حضور عدد قليل من الجماهير، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد موافقة من الكاف لحضور الجماهير، وما نسعى له هو تواجد عدد قليل من الجماهير السودانية أو المصرية لا يتجاوز ألف مشجع للقاء المرتقب".

وتأهل المنتخب السوداني إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون العام المقبل، بعدما تغلب على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "أم درمان"، في مباراة تحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من الكان.

ويعود المنتخب السوداني إلى بطولة أمم أفريقيا بعد غياب دام 10 سنوات عن الكان.

جاء هدفا السودان عن طريق كل من: سيف تيري في الدقيقة 9، بينما عزز التقدم اللاعب محمد عبد الرحمن يوسف بهدف ثاني في الدقيقة 32.