شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: عرض مالي ضخم في الطريق لوالتر بواليا على طريقة إيفونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن هناك عرضا ماليا ضخما في الطريق إلى الكونغولى والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، على طريقة الجابونى ماليك إيفونا في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: إن هناك عرضا ماليا ضخما في الطريق للكونغولى والتر بواليا للرحيل عن الأهلى على طريقة رحيل إيفونا إلى الصين، الذى لم يستمر في الأهلى سوى موسم واحد، على الرغم من تألقه، ولكن كان العرض كبيرا".

وأضاف: أن الأهلى اشترى والتر بملغ كبير من الجونة، ولكن العرض اللى جاى أكتر بكتير منه، وكمان الأهلى خلص في مهاجم سوبر هيعلن عنه نهاية الموسم.

وفى سياق متصل، يدعم الثنائى وليد سليمان وأيمن أشرف قائمة الأهلى المسافرة إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وشارك فى التدريبات وودية الفريق الأحمر ضد فريق الشباب، ولم يشك من أية آلام، لتتأكد جاهزيته لمرافقة البعثة الحمراء فى رحلتها إلى السودان.

بينما شارك أيمن أشرف فى مران الأهلي الجماعي بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة المريخ القادمة، خاصة بعدما اشتكى اللاعب من خشونة فى الركبة عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب، وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى بعد مباراة كينيا.