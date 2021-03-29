مدرب الزمالك يوضح حقيقة رغبته في ضم لاعبين من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، أن ما وصفه بـ"النظام والاستقرار" هما سبب تفوق النادي الأهلي وظهوره بشكل جيد في الفترة الماضية.

وأشار نبيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يرغب في ضم أي لاعب من الأهلي في ظل امتلاكه للاعبين يمتلكون نفس القدرات والإمكانيات.

وقال نبيه: "النظام والاستقرار داخل النادي الأهلي يتسببان في الأداء الرائع الذي يظهر به، الزمالك يدفع حاليًا ثمن عدم وجود الاستقرار".

وأكمل: "الفترة الحالية من المرات القليلة التي ينعم بها نادي الزمالك ماليًا وإداريًا وفنيًا، الأمر سبق وأن حدث في الفترة من 1999 إلى 2004، وتكرر أيضًا في فترة وجود فيريرا ومن بعده باتشيكو".

وأضاف: "لا أريد ضم أي لاعب من الأهلي، لدينا لاعبين بنفس الإمكانيات في كل المراكز، حتى محمد الشناوي لدينا حراس مثله كأبو جبل وجنش، حتى وإن كان يمتلك أفضلية كونه الحارس الأول لمنتخب مصر".

واختتم: "غياب الجماهير عن فريق مثل بيراميدز عنصر إيجابي لهم، في الزمالك عندما نخسر نشعر بالضغط، عندما نفوز بشعر بالضغط أيضًا، عندما نتوج ببطولة فالجماهير تريد التالية، الأمر ليس في الأمور المادية فقط".