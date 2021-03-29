رئيس الزمالك: محمود الخطيب ساعدنا في تجديد عقود لاعبينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن قرار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاقد مع لاعبين من القلعة البيضاء ساهم في تسهيل تجديد عقود لاعبيه.

وأشار عبد العزيز في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يتمنى أن يصل لمرحلة طلب لاعبين من الأهلي بشكل رسمي، والعكس، مما سيؤدي لنبذ التعصب بين جماهير الفريقين.

وقال عبد العزيز: "الصراعات الانتخابية هي السبب في عدم استقرار نادي الزمالك".

وأكمل: "علاقتنا رائعة حاليًا بإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالتأكيد قراره بعدم ضم أي لاعب من الزمالك في الفترة الحالية ساعدنا كثيرًا في تجديد عقود بعض اللاعبين".

واختتم: "أتمنى أن نصل لمرحلة طلب لاعبين من الأهلي بشكل رسمي، وأن يطلبوا منا لاعبين بنفس الطريقة، نحن سنوافق على الأمر فورًا وسيكون سببًا رائعًا لنبذ التعصب".