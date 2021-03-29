نبيه: المستحقات "صداع" لنا.. ولا شيء نخسره في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أسامة نبيه المدرب العام في جهاز فريق نادي الزمالك، إن المستحقات المتأخرة للاعبين تعتبر "صداع" بالنسبة له وللإدارة، مؤكدًا أن لاعبي الزمالك تفكيرهم في أمور أخرى بخلاف الكرة.

مدرب الزمالك أضاف في تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح الإثنين :"أول رد من اللاعبين متى، يطالبوني بالميعاد لكي يحصلوا على مستحقاتهم، لكن عندما توفرلك الإدارة مستحقاتك لكن النادي يبحث عن الألقاب لأننا نادي ننافس".

وتابع :"نمتلك أفضل لاعيبة وأفضل قماشة، لكن هناك صداع وهو المستحقات نادي الزمالك طول عمره ما يمر من أزمات كنّا نمر بأزمات مالية منذ فريق الأحلام، لكن الأرقام الحالية من الصعب حلها، لاعبو الزمالك مشغولون بأمور أخرى غير الكرة".

وأكمل :"المشاكل المالية دائمًا ما تؤثر على أداء الفريق، لما شوفت المستحقات المالية لا يوجد عدم نظام بين اللاعبين، حاليًا نضع استراتيجية وهو العدالة بين اللاعبين وهذا ما عملت به في نادي zed".

ووجه أسامة نبيه رسالة للجماهير بشأن المنافسة على البطولات في الموسم الحالي، قائلاً:"البطولة الأفريقية ليست بإيدينا، لايوجد شيء نخسره نمتلك لاعبين تقدر تخرج من حالة ضغط ما نمر به ليس أول مرة".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المولودية يوم السبت المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات بعد التعادل بنتيجة سلبية مرتين أمام المولودية وبطل السنغال فريق توينجيت ثم الخسارة مرتين من الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (3-1) و(1-0).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الترجي متصدر المجموعة.