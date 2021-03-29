نبيه: نحاول إيجاد الحلول إذا رحل ساسي.. ولا يوجد بديل لمصطفى محمد في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أسامة نبيه المدرب العام في فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني سيحاول إيجاد الحلول إذا رحل فرجاني ساسي عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

نبيه قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"نحاول إيجاد الحلول الفنية في الملعب إذا رحل ساسي".

وبسؤاله عن البديل الحالي لمصطفى محمد، رد :"بديل مصطفى محمد ليس متواجد في مصر وليس الزمالك فقط، حاليًا نشتغل على لاعب وهو أسامة فيصل".

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وسط محاولات من الإدارة الحالية لتجديد عقود اللاعب التونسي.

أما مصطفى محمد فرحل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية النادي التركي في ضم اللاعب بصورة نهائية.