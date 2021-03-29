مدرب سموحة: أمامنا مُهلة 10 أيام لحسم صفقة انتقال حسام حسن إلى أهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد سامي مدرب سموحة، أن نادي أهلي طرابلس الليبي قدم عرضا للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار.

وقال سامي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" عرض أهلي طرابلس الليبي قائم لمدة 10 أيام لحين اتخاذ قرار نهائي".

وأضاف:" النادي الليبي أعطانا فترة مدة 10 أيام للحصول على رد نهائي بشأن الصفقة وحتى الآن لم احسم قراري برحيل أو استمرار اللاعب وندرس مصلحة اللاعب والنادي".

وأوضح، أن قيمة الصفقة مليون دولار مقابل إعارة اللاعب لمدة 4 أشهر يعد عرض كبير، لكن الأزمة هي محاولة البحث عن لاعب يمكنه تعويض رحيل حسام حسن.

ومن جانبه، صرح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بأنه وافق على اعارة حسام حسن إلى أهلي طرابلس الليبي، لكن أحمد سامي المدير الفني للفريق طلب مهلة 48 ساعة من أجل اعطاء الرأي الفني.

وقال فرج عامر في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية :"الأهلي طرابلس كان يمتلك الفلوس نقدًا للحصول على حسام حسن مقابل مليون دولار، وأنا موافق على العرض لكن لا استطيع السماح برحيل اللاعب قبل موافقة أحمد سامي".