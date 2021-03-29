رئيس الزمالك: اصطحبت عقود ساسي في تونس على أمل التجديد.. وطلب وكيله "منطقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه اصطحب عقود اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال رحلة الفريق في تونس الأخيرة على أمل التجديد.

وأضاف رئيس نادي الزمالك المؤقت في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"أريد التجديد لجميع اللاعبين خاصة عندما يكون الطلب من المدير الفني، لكن لابد من وضع حد أقصى عند التجديد لعقود اللاعبين".

وتابع :"فرجاني ساسي لاعب مميز جدًا وهو يتمنى الاستمرار في النادي وبقوة، ونحن أيضًا نتمنى الإبقاء على اللاعب".

وواصل :"قابلت مهند عون خلال تواجدي مع بعثة الفريق في تونس وخلال تواجدي كان معي عقود اللاعب على أمل التجديد له، لكن وكيل أعماله طلب الحصول على مستحقات ساسي أولاً والبالغة 680 ألف يورو".

وأنهى :"الصراحة طلب وكيل أعمال ساسي منطقي، ونحن الآن نحاول توفير مستحقات اللاعب القديمة خاصة أن ساسي أبدى رغبة للتجديد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الإدارة البيضاء تحاول في الشهور الماضية التجديد للاعب من أجل الاستمرار في القلعة البيضاء.

وكان ساسي تلقى عرضًا من جانب فريق الدحيل القطري في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلا أن إدارة الزمالك تمسكت بالإبقاء على اللاعب.