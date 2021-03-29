مساعد أجيري: محمد صلاح هو قلب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد لخافيير أجيري، المدرب السابق لمنتخب مصر أن الفترة التي تواجد خلالها كانت هناك العديد من المشاكل وكان الجهاز يحاول ايجاد حلول وتخطي أي أزمة في الفريق.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبروتس:" اعتقد أنه واجهنا العديد من الأمور بشأن الهجوم والدفاع، كنا نركز أكثر على الدفاع والجمهور يريد الهجوم، وكان هناك بعض المشكلات في الهجوم لكننا تخطيناها"

وتابع: "كنا نحاول أن نركز على عنصر الشباب لكن كان هناك العديد من الخبرات في الفريق والعديد من المواهب وأدخلنا بعض اللاعبين الشباب وقتها مثل مصطفى محمد"

وأكمل:" شعرنا جميعا بالحزن بعد الخروج من بطولة إفريقيا وكان ورائنا بلد بالكامل يريد الفوز بالبطولة والعلاقة مع اتحاد الكرة كانت رائعة".

وأتم تصريحاتع:" محمد صلاح هو قلب منتخب مصر ونجم الفريق في الوقت الحالي والمنتخب تحسن كثيرا في الجزء الهجومي، وهناك عدد من اللاعين الذين يستطيعون اللعب في الدرجة الأولى في أوروبا مثل مصطفى محمد وطارق حامد".