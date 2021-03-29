الهاني سليمان: مستوى الشناوي بعيد عن أي حارس أخر.. وأتمنى منافسته في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح الهاني سليمان حارس مرمى سموحة بأن محمد الشناوي بعيد في المستوى عن أي حارس أخر في مصر، قائلًا أنه يتمنى أن ينافسه في الأهلي ليكون الحارس الأساسي للفريق.

وقال الهاني سليمان في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ويفرق بمسافة كبيرة عن أي حارس أخر يأتي بعده لكن من بعد ذلك هناك العديد من الحارس المتقاربين في المستوى".

وتابع: "أرفض أن أكون حارس بديل ومنذ أن صعدت للفريق الأول عام 2007 وأنا ألعب أساسي، لكن الأهلي أمر مختلف في أندية أقبل أن أكون بديل فيها والشناوي سيكون الحارس الأول أمام الجميع لكني سأقاتل لأكون أساسيًا عليه".

وأضاف: "عندما انضم عصام الحضري للاتحاد كنت أقول لنفسي أنني سأقاتل حتى أصبح الحارس الأساسي".

وواصل: "الأهلي لم يفاوضني على الإطلاق لكن بالتأكيد اللعب له شرف كبير وإذا حدث هذا الأمر سوف أبذل أقصى جهد لأتنافس مع الشناوي على اللعب أساسيًا".