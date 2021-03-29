تعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب ايطاليا في تصفيات كأس العالم 2022، بعد فوزه بهدفين دون رد على حساب مضيفه منتخب بلغاريا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب “فاسيل ليفسكي ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب إيطاليا في النتيجة عند الدقيقة (43)، عن طريق المهاجم “أندريا بيلوتي” من علامة الجزاء، وأحرز الهدف الثاني لاعب الوسط “مانويل لوكاتيللي” في الدقيقة (83).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على إيرلندا الشمالية.

ويتساوي منتخب سويسرا مع منتخب إيطاليا في عدد النقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على منتخب بلغاريا، كما فاز اليوم على منتخب ليتوانيا لحساب الجولة الحالية.

ومن المقرر مواجهة منتخب إيطاليا، لمنتخب ليتوانيا في الجولة الثالثة يوم الأربعاء 31-3-2021.

جدول ترتيب مجموعة ايطاليا في تصفيات كأس العالم 2022

1- منتخب إيطاليا 6 نقاط – لعب 2

2- منتخب سويسرا 6 نقاط – لعب 2

3- منتخب ليتوانيا 0 – لعب 1

4- منتخب إيرلندا الشمالية 0 – لعب 1

5- منتخب بلغاريا 0 – لعب 1