صفقات تشيلسي | توخيل يضحى بمواطنه من أجل هالاند

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي،تسعى لإدارج مهاجم الفريق، تيمو فيرنر، في صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم هداف أسود الفيستيفاليا، إيرلينج هالاند.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن مالك تشيلسي، رومان أبراموفيتش منح الضوء الأخضر للمديرة الرياضية بالنادي اللندني، مارينا جرانوفسكايا لفتح قنوات اتصال مع إدارة بوروسيا دورتموند، بإيعاز من مدرب الفريق، توماس توخيل.

ويتنافس كبار أندية أوروبا على ضم هالاند (20 عامًا) الذي سجّل بقميص بوروسيا دورتموند 49 هدفًا خلال 49 مباراة، منذ التحاقه بأسود الفيستيفاليا في يناير 2020.

ولا يزال فيرنر (25 عامًا) يواجه مشاكل على مستوى تسجيل الأهداف، رغم الانطلاقة القوية التي حققها مواطنه، توماس توخيل منذ توليه مسؤولية تدريب تشيلسي في يناير الماضي.

حيث لم يستطع المهاجم الألماني التأقلم على بيئة الدوري الانجليزي وظهر بمستويات باهتة منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ أحرز هدف يتيم في آخر 19 مباراة له بـ البريميرليج.

ودفع تشيلسي مبلغ 53 مليون يورو لضم فيرنر من لايبزيج الألماني الميركاتو الصيفي الماضي، في سوق انتقالات ضخم قام به البلوز خصوصًا على مستوى الصفقات الهجومية؛ فقد جلب أيضًا المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي نظير 40 مليون يورو، والألماني كاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني مقابل 80 مليون يورو.

ماذا قدم تيمو فيرنر مع تشيلسي هذا الموسم؟

شارك المهاجم الألماني في 39 مباراة مع البلوز بمختلف المسابقات هذا الموسم؛ 28 في الدوري الانجليزي، 8 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس الاتحاد الانجليزي، ومباراة واحدة في كأس الرابطة الإنجليزية، وأحرز 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ولكن ما يبدو أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش غير مقتنع بمردود تيمو فيرنر، ويسعى لاستبداله بماكينة الأهداف النرويجية، إيرلينج هالاند.