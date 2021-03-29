مشاهدة اهداف مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب بلغاريا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

فاز المنتخب الإيطالي على مضيفه منتخب بلغاريا بنتيجة 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب “فاسيل ليفسكي ستاديوم”.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، وظل المنتخب البلغاري بلا رصيد في قاع الترتيب.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم منتخب ايطاليا بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة 43 من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “اندريا بيلوتي”.

وأضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثاني لمنتخب ايطاليا في الدقيقة 82 جاء الهدف من تسديدة جميلة من الناحية اليسري ذهبت فى زاوية صعبة على حارس مرمي المنتخب البلغاري.

وتعد بداية منتخب بلغاريا البائسة لتصفيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام منتخب سويسرا في الجولة الأولى بمثابة المباراة الثامنة على التوالي دون انتصار، حيث تلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.

في المقابل، بدأ منتخب إيطاليا طريق العودة إلى كأس العالم، بفوزه (2-0) على منتخب أيرلندا الشمالية، ليحقق فوزه الرابع على التوالي، وبمتوسط 1.25 هدفًا في المباراة الواحدة خلال أول 30 دقيقة عبر تلك الانتصارات الأربعة.

وسعى منتخب إيطاليا اليوم لتكرار ما فعله أمام منتخب بلغاريا، عندما حرمه من الوصول إلى نهائي كأس العالم 1994، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).

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هدف تقدم ايطاليا من ضربة جزاء “بيلوتي”