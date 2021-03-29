الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة مُطالب بالبيع لجلب مهاجم آينتراخت فرانكفورت

استمر اسم المهاجم الدولي البرتغالي “آندري سيلفا” في التداول بين قوائم أكبر الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، وآخرهم نادي برشلونة الساعي لتعزيز خطه الأمامي بهداف جديد يستطيع تعويض الفجوة التي خلفها الأوروجوياني لويس سواريز في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

مهاجم بورتو السابق يُقدم واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق خلال مسيرته الكروية مع نادي آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 21 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن، ليرتبط بأندية مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية “توجد ثقة داخل إدارة أتلتيكو مدريد بقدرتهم على حسم صفقة آندري سيلفا لصالحهم قبل فتح باب الميركاتو الصيفي 2021، لكن المنافسة ستحتدم على توقيع نجم منتخب البرتغال، حيث تردد اسمه في ناديي مانشستر يونايتد وبرشلونة، الأمر الذي سيرفع سعره على الأتلتي”.

وأضافت الصحيفة “إدارة آينتراخت فرانكفورت لن تتنازل عن مبلغ 40 مليون يورو لبيع آندري سيلفا لأحد الأندية الكبرى الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ما يعني أن برشلونة سيتوجب عليه بيع بعض لاعبيه كي يكون قادرًا على إقناع فرانكفورت بالبيع له بدلاً من الأتلتي واليونايتد”.

وقد تلجأ إدارة برشلونة لبيع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، بما أنه خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان منذ الصيف الماضي حتى الآن.

وكشفت صحيفة إل كونفيدينثيال الإسبانية عن امكانية رحيل ترينكاو إلى أحد أندية الدوري الانجليزي في سوق الانتقالات الصيفية، وكذا فيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان.

ويتمتع وكيل أعمال ترينكاو (جورجي مينديز) بعلاقات واسعة في أندية الدوري الانجليزي، وبحسب مصادر بريطانية، اتفق مينديز مع إدارة ليستر سيتي على نقل ترينكاو بنظام الإعارة لمدة 18 شهرًا.

وحاول ليستر سيتي في ثلاث مناسبات سابقة التفاوض مع وكيل ترينكاو وإدارة سبورتينج براجا، لكن الصفقة لم تنجح بسبب تفضيل اللاعب الانضمام لصفوف البرسا.