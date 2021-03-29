بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب بلغاريا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

تعد بداية منتخب بلغاريا البائسة لتصفيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام منتخب سويسرا في الجولة الأولى بمثابة المباراة الثامنة على التوالي دون انتصار، حيث تلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.

ويستقبل منتخب بلغاريا نظيره المنتخب الإيطالي على ملعب “فاسيل ليفسكي ستاديوم”، ويتطلع إلى تحقيق الفوز لتدارك الأمور مبكرًا قبل الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.

في المقابل، بدأ منتخب إيطاليا طريق العودة إلى كأس العالم، بفوزه (2-0) على منتخب أيرلندا الشمالية، ليحقق فوزه الرابع على التوالي، وبمتوسط 1.25 هدفًا في المباراة الواحدة خلال أول 30 دقيقة عبر تلك الانتصارات الأربعة.

وسيسعى منتخب إيطاليا اليوم لتكرار ما فعله أمام منتخب بلغاريا، عندما حرمه من الوصول إلى نهائي كأس العالم 1994، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).

ويدير لقاء منتخب إيطاليا ومنتخب بلغاريا، الحكم السلوفيني “سلافكو فينتشيتش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب بلغاريا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة ليكيب الفرنسية.

نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022: تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

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