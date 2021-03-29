الامارات | انطلاق دورة ألعاب مدارس دبي الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة ألعاب مدارس دبي الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدورة الرياضية «ألعاب مدارس دبي» للمدارس الخاصة، التي تنظمها شركة «إي إس إم»، بمشاركة 106 مدارس خاصة بدبي، بهدف زيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارهما وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن الأدوار الأولى شهدت منافسات في الألعاب الافتراضية تضمنت الشطرنج ولعبة كرة القدم الإلكترونية (فيفا 2021) وشارك فيها أكثر من 1500 طالب، تنافسوا عبر شبكة الإنترنت، وتأهل منهم 16 طالباً في كل فئة من الفئات الست المختلفة.

وأضاف البيان: «ستُقام يومي التاسع والعاشر من أبريل المقبل منافسات بطولة سباق السيارات الإلكترونية (دوري روكيت الافتراضي)، وسجل في البطولة أكثر من 500 طالب».

وارتفع إجمالي المشاركين في «ألعاب مدارس دبي» إلى 2000 طالب للمشاركة في منافسات دورة ألعاب مدارس دبي، كما اشترك ما يقارب 500 معلم في التربية البدنية.

وتتضمن ألعاب مدارس دبي 14 لعبة رياضية مختلفة منها كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، السباحة، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية، كرة الماء، الشطرنج، الغولف، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، ألعاب أصحاب الهمم، كرة الشبكة والرياضات الإلكترونية.

وتشارك في الدورة فرق من مختلف الفئات العمرية بداية من عمر تحت تسع سنوات وحتى 19 سنة للأولاد والبنات. ويتم تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، إذ تتيح هذه المبادرة الفرصة لجميع طلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب يسجل في الدورة بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية.

وتتاح المشاركة بالمجان لجميع المدارس، حيث يتواصل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدورة ألعاب مدارس دبي عبر الرابط التالي: www.dubaischoolsgames.ae.

وتهدف «ألعاب مدارس دبي» إلى تعزيز الرياضات المدرجة في أندية دبي من خلال توسيع قاعدة الممارسين في المدارس، واكتشاف المواهب الرياضية عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلاب، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة.

وتُقام الدورة برعاية مجموعة مدارس جيمس التعليمية، ومياه العين، وشركة داوسن سبورتس الرياضية، وشركة آنتا للرياضات الإلكترونية، وشركة جو جيمرز للألعاب الإلكترونية.

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