الامارات | «الشارقة للألعاب الفردية» و«الفجيرة للفنون القتالية» بطلا كأس التايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للألعاب الفردية» و«الفجيرة للفنون القتالية» بطلا كأس التايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول للرجال، فيما نال نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب السيدات، في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو للمواطنين والمواطنات، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية. وفي بطولة المواطنين أحرز «الشارقة» خمس ذهبيات وفضية وبرونزية، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني بثلاث ذهبيات وفضية. وفي بطولة المواطنات، واصلت لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية تربعهن على مسابقات الإناث، وتمكن من الفوز بالمركز الأول، بواقع ست ذهبيات وفضيتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news