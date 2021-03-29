الامارات | أغويرو مرفوض في برشلونة.. قريب من باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن أغويرو مرفوض في برشلونة.. قريب من باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة «إسبن» الأميركية أن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، تلقى عرضين من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، بعد أن حصل على رفض من برشلونة. وينتهي عقد أغويرو مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع حالياً مع أي نادٍ مجاناً. وأوضحت «إسبن» أن أغويرو يرحّب أكثر باللعب مع سان جيرمان، للعب إلى جوار مواطنيه دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس، إضافة إلى العمل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وكانت صحيفة «سبورت» الإسبانية قد ذكرت أن مدرب برشلونة، رونالد كومان يرفض، ضم أغويرو، ويرشح ثلاثة مهاجمين آخرين للعب في «كامب نو».

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