الامارات | مارفيك يختبر لاعبي المنتخب لتصفيات المونديال أمام الهند اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يختبر لاعبي المنتخب لتصفيات المونديال أمام الهند اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة السابعة من مساء اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي تجربة ودية مهمة أمام نظيره الهندي، في ختام معسكره الداخلي الذي يقيمه حالياً في دبي، ضمن تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة بنظام التجمع خلال الفترة من الثالث إلى 15 يونيو المقبل ضمن المجموعة السابعة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، خلال هذه التجربة التي تأتي بعد فترة توقف طويلة للأبيض عن التجمع، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الأخيرة التي ضمت في البداية 28 لاعباً قبل أن يتم تقليصها إلى 25 فقط، بعدما تم استبعاد ثلاثة لاعبين بداعي الإصابات، هم الحسن صالح وكايو كانيدو وعبدالله النقبي، إذ تعتبر تجربة اليوم فرصة جديدة للاعبين لإثبات جدارتهم بالاختيار في صفوف المنتخب والاستمرار معه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للوجود معه خلال المباريات المتبقية له في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتعد مباراة الهند الثانية للمنتخب في عهد مدربه الحالي الهولندي فان بيرت مارفيك، بعدما خاض معه مباراة ودية سابقة أمام المنتخب العراقي في يناير الماضي التي انتهت بالتعادل دون أهداف، في حين خاض المنتخب معسكراً داخلياً في دبي في فبراير الماضي دون خوض تجربة ودية.

وانتهت آخر مواجهة رسمية جمعت منتخب الإمارات مع نظيره الهندي، ضمن المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 التي استضافتها الدولة، بفوز الأبيض بهدفين دون رد سجلهما كل من خلفان مبارك وعلي مبخوت.

ويخوض المنتخب حالياً معسكر إعداد داخلياً في دبي منذ الثلاثاء الماضي.

ويحتل الأبيض المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط حصل عليها بالفوز على ماليزيا وإندونيسيا، فيما خسر أمام كل من فيتنام وتايلاند.

ويلعب المنتخب أولى مبارياته المتبقية في التصفيات أمام ماليزيا في الثالث من يونيو المقبل، فيما يلتقي تايلاند في السابع من الشهر نفسه، ويواجه إندونيسيا في 11 منه، ويختتم مبارياته بلقاء فيتنام يوم 15 من الشهر ذاته، وستقام المباريات على استاد زعبيل في نادي الوصل، وآل مكتوم بنادي النصر.

قائمة المنتخب

تضم قائمة المنتخب لمباراة الهند اللاعبين: علي خصيف ومحمد الشامسي وفهد الظنحاني وخالد عيسى وبندر الأحبابي وسالم راشد وشاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس، ووليد عباس وحسن المحرمي ومحمود خميس وعلي سالمين ويحيى نادر وعبدالله رمضان وماجد حسن، وفابيو دي ليما وخليل الحمادي وخلفان مبارك وطحنون الزعابي ومحمد جمعة عيد، ويحيى الغساني وعلي مبخوت وسيبستيان تيغالي وزايد العامري.

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