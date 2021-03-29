الامارات | إطلاق مسمى حمدان بن راشد على «دولية فزاع للريشة الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسمى حمدان بن راشد على «دولية فزاع للريشة الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على البطولة الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021»، التي تنطلق غداً بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. أعلن ذلك رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة لتغيير المسمى، حيث أجمع «أصحاب الهمم» بنادي دبي على هذه التسمية عرفاناً وتقديراً للداعم الأكبر للنادي وحركة «أصحاب الهمم» في الإمارات ودبي. وأشار بالرقاد في بيان صحافي إلى أن «أصحاب الهمم» لن ينسوا الأب الروحي، وسيبقى الأب الروحي بما قدمه من دعم مادي ومعنوي.

وتشارك أربع دول عربية في البطولة التي تستمر حتى الرابع من أبريل المقبل، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في 22 مسابقة بجميع الفئات الست من فئات الإعاقة (WH1-WH2-SL3-SL4-SU5-SH6).

وقال بيان صحافي: «الدول العربية المشاركة، هي: اليمن والكويت والإمارات ومصر».

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