الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علاقة

قاربت العلاقة بين أحد الأندية، ومدربه على الانتهاء بعد فترة ليست قصيرة من الارتباط معاً، إذ اقتنع مسؤولو النادي بالتغير في الموسم المقبل، وسيكون خليفته أحد المدربين الذين تم إقالتهم من دوري الخليج العربي قبل فترة.

انتقاد

استغرب جمهور أحد أندية المحترفين من الانتقاد العلني من قبل المدرب للاعبيه، وتحميلهم مسؤولية الأهداف التي هزّت شباك فريقه وقادت إلى الخسارة، مطالبين أن يكون ذلك بينه وبين اللاعبين، لكي يحافظ على متانة الفريق.

وكيل

طلب وكيل أعمال لاعب أجنبي من إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، تحديد مصير اللاعب مع الفريق، خصوصاً أنه يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه لا يرغب في تكرار ما حدث الموسم الماضي مع لاعب أجنبي آخر وشعر النادي بالندم على رحيله.

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