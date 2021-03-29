الامارات | اتحاد الطائرة يعمم النظام الأساسي على الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعمم النظام الأساسي على الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة الطائرة بدأ رسمياً صباح أمس، توزيع النظام الأساسي الجديد على الأندية للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات قبل عقد الجمعية العمومية «غير العادية» في وقت لاحق، وذلك تمهيداً لإعادة الانتخابات عقب قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي صدر الشهر الماضي بإلغائها. وقال المصدر إنه سيتم عقد جمعية عمومية عادية في الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء المقبل في قاعة «عود ميثاء» بفندق موفنبيك، لمناقشة الميزانية والتقارير الفنية والإدارية وتبادل المقترحات مع الأندية. على جانب آخر، يستقبل فريق النصر ضيفه بني ياس مساء غد في دبي، ضمن ذهاب نهائي الدوري العام للرجال، بينما سيُقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل في بني ياس.

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