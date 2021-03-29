الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
الإمارات - الهند 19:00
أوزبكستان - العراق 19:00
الكويت - لبنان 14:00
تصفيات أمم إفريقيا
مصر - جزر القمر 20:00
توغو - كينيا 20:00
أنغولا - الغابون 20:00
بروكينا فاسو - ج/ السودان 20:00
ملاوي - أوغندا 20:00
الكونغو - غامبيا 20:00
الجزائر - بوتسوانا 23:00
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