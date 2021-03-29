شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن «نهاية سعيدة» أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض اليوم، الإثنين، عند السادسة مساء المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، آخر مبارياته فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون، العام المقبل، عندما يستضيف منتخب جزر القمر على أرض ستاد القاهرة.

يدخل المنتخب المباراة وقد ضمن التأهل رسميًا للنهائيات بصحبة المنافس بعدما وصلا للنقطة التاسعة وخروج منتخبى كينيا وتوجو من المنافسة، ويحتل الفراعنة المركز الأول بالمجموعة السابعة بـ9 نقاط، وهو نفس رصيد جزر القمر الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية. وكان حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، قد تعرض لحملة من الانتقادات بسبب تواضع الأداء فى مباراة كينيا الأخيرة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله والتى أقيمت بنيروبى، وأبدت الجماهير تخوفها من المستوى الذى ظهر عليه الفراعنة، وهو ما جعل البدرى يخرج عن صمته ويؤكد أن التأهل أهم من الأداء، وسيعالج جميع الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى مباراة كينيا لتلاشيها فى مباراة اليوم.

وقال البدرى: «كل مرحلة ولها متطلبات ولست قلقا بشأن المستوى الذى ظهر عليه المنتخب أمام كينيا، لكوننا مطالبين بحسم التأهل وعدم الانتظار للمباراة الأخيرة».

وتابع المدير الفنى: «لا توجد لدى مشكلة فى انتقاد أداء اللاعبين ولهم كل الحق، خصوصًا أن المنتخب الوطنى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن ظروف الطقس وملعب المباراة أثرا على أداء اللاعبين». وكشف البدرى أن هناك مباريات لا ينتظر منها الأداء، خصوصا أن الحساب لن يكون على مستوى الأداء بقدر النتائج المحققة والهدف المرجو تحقيقه.

وأكد أن مباراة اليوم ستشهد الدفع ببعض العناصر الجديدة ممن لم يشاركوا فى المباريات الأخيرة من أجل منح راحة كافية لبعض اللاعبين الأساسيين وتجهيز البدلاء.

وشدد على أن كل ما يتردد بشأن وجود أزمة مع محمد الننى، لاعب الأرسنال والمنتخب، غير صحيح نهائيًا وكل ما يتردد عن غضب اللاعب لعدم الدفع به أمام كينيا عار تمامًا من الصحة، وأن الننى سيقود المنتخب أمام جزر القمر دون أدنى مشكلة.

وأكد البدرى أن المباراة صعبة، خصوصًا أن المنافس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين واستحقوا التأهل لنهائيات البطولة لأول مرة فى تاريخهم، وهو ما يدل على قوة المنتخب الوليد ورغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة استقر على إقامة المباراة دون حضور جماهيرى، وأن عدد الحضور 25 فردا فقط لكل منتخب، عبارة عن ممثلى المنتخب واتحاد اللعبة فى كل بلد. ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الوطنى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى وعبدالله جمعة وياسر إبراهيم «على جبر» ومحمود حمدى «الونش» ومحمد هانى وعمرو السولية ومحمد الننى ومحمود حسن «تريزيجيه» ومحمد مجدى «أفشة» ومحمد صلاح ومصطفى محمد «حسام حسن».

فى المقابل، رفع المنتخب الضيف شعار التحدى والندية للفراعنة منذ وصولهم القاهرة، وقال أمير عبده، المدير الفنى لجزر القمر، إن التأهل للأمم الإفريقية أعطانا نوعا من الهدوء أثناء الاستعداد والتحضير لمواجهة مصر وبالتأكيد ستكون مباراة قوية». وأضاف: «مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر والأفضل فى الملعب سيحقق الفوز».

وواصل: «منتخب مصر واحد من أقوى فرق قارة إفريقيا على المستوى الفنى والتكتيكى وشاهدنا منتخب كينيا قدم أداء قويا ضد الفراعنة، وهذا يمنحنا حافزا للعب مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية». وأكمل: «منتخب مصر يضم عددا من اللاعبين المميزين، مثل تريزيجيه وأفشة وأيضا محمد الشناوى الذى أستمتع بمشاهدته كثيرا».

وشدد: «منتخب مصر أيضا به لاعبون ذوو إمكانيات عالية، وهذا يجعلنا نقدم مباراة قوية ونزيد من مستوانا حتى نظهر بشكل مشرف أمام الفراعنة».