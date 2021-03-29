شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تيري.. من سجين خلف القضبان إلى فارس أحلام الكرة السودانية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن المنتخب السوداني، من التأهل لنهائيات أمم أفريقي نسخة 2022 المقرر اقامتها بالكاميرو، بعد غياب دام 10 سنوات عن التواجد ضمن منتخبات العرس القاري.

وجاء تأهل السودان اثر الفوز على المنتخب الجنوب أفريقي في أم درمان بهدفين نظيفين وقطع بطاقة الترشح الثانية في المجموعة على حساب «الأولاد».

سيف تيري الذي فتح الطريق أمام صقور الجديان لبلوغ نهائيات أمم أفريقيا بعد طول غياب، بتسجيله الهدف الأول في مرمى الضيوف، كان مهدداً بإنهاء رحلته الكروية في العام قبل الماضي، بعدما ألقت الشرطة السودانية القبض عليه بتهمة تخريب قسم شرطة في السودان وتدمير بعض المنشاّت واحراق عدد كبير من السيارات.

وألقت الشرطة السودانية صاحب الـ 27 عاماً في السجن قبل أن يُصدر حكماً ببراءته قبل أن يُتهم من جديد في قضية أحد المواطنين ثم يتم الافراج عنه في النهاية بكفالة بلغت 300 ألف جنيه سوداني.

سيف تيري من سجين مُتهم خلف القضبان إلى محمول على الأعناق بعد المساهمة بقوة في إعادة المنتخب السوداني لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد غياب صقور الجديان عن أخر 4 نسخ.