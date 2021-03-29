شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من ضم نجم يوفنتوس في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، أن الدولي الويلزي آرون رامسي لاعب وسط فريق يوفنتوس الايطالي، يفكر بجدية في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة، أن الريدز في مقدمة قائمة انتظار لاعب خط وسط يوفنتوس، بعد أن أبدى أكثر من ناد اهتمامه بالتعاقد معه خلال الصيف المقبل، منها وست هام يونايتد.

وعانى اللاعب الويلزي في تورينو من الإصابات، وشارك في 61 مباراة فقط في المجموع على مدار موسمين.