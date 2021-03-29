«صفقات جديدة».. أسماء لاعبي الأهلي المهددين بالرحيل.. والمرشحين بالانضمام للقلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر - مفاجأت منتظرة في الميركاتو الصيفي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

تلك المفاجأت تأتي في ملف صفقات الأهلي الجديدة 2021 بالإضافة لقائمة الراحلين عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري 2020-2021، خاصة أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يضع الرتوش الأخيرة في ملاحظاته على ملف الصفقات الجديدة.

كما يستعد موسيماني للكشف عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر في نهاية الموسم، علما بأن أندية أوروبا تهدد بقاء عدد من لاعبي الأهلي بعدما انهالت العروض عليهم في أعقاب حصول الشياطين الحمر على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في نستخها الماضية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وجاءت أبرز صفقات الأهلي الجديدة 2021 المرشحة لتعزيز صفوف المارد الأحمر، خاصة أن هناك عدة أسماء ألقت بظلالها في الفترة الماضية وأثارت جدلا كبيرا حول إمكانية انضمامها للأهلي بداية من الموسم المقبل.

المدرب الجنوب أفريقي طلب التعاقد مع لاعبين في 4 مراكز بالموسم المقبل، حيث طلب «موسيماني» لاعبين في مراكز، رأس الحربة، الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، والجناح الأيمن.

وهناك 3 صفقات من اللاعبين الأجانب في حسابات موسيماني، على رأسهم سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، حمدو الهوني، لاعب فريق الترجي التونسي، ولويس ميكيسوني، لاعب نادي سيمبا التنزاني، وفقا لما تردد داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية.حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما أن هناك أيضا 4 لاعبين محليين مرشحين للانضمام إلى الأهلي في الصيف المقبل.

ويعد باهر المحمدي الأقرب لارتداء قميص المارد الأحمر، خاصة في ظل تواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن فقط بعد رحيل أحمد فتحي، بالإضافة إلى ظهور أحمد رمضان «بيكهام» بمستوى أقل من المطلوب خلال الفترة الماضية.

ومن ضمن اللاعبين المتواجدين في الصورة للانضمام للقلعة الحمراء، أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، وعبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، كما أن كريم فؤاد، لاعب إنبي، والذي يلعب بمركزي الظهير الأيمن والأيسر، من المرشحين للأهلي.

كما يوجد عدد من اللاعبين مرشحين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم، ويأتي على رأسهم كل من: علي لطفي، حارس مرمى الفريق، محمود وحيد، الظهير الأيسر، ورامي ربيعة، وصلاح محسن، حسين الشحات، السنغالي أليو بادجي، المعار لأنقرة التركي، ولاعب أجنبي آخر، خاصة أن مسألة فسخ بادجي باتت محسومة، خاصة في ظل عدم تألق اللاعب خلال فترة إعارته، كما تقرر رحيل لاعب أجنبي آخر عن الفريق، لإفساح الطريق لضم مهاجم أجنبي جديد.