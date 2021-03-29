أول «رد» من «الاتفاق السعودي» عن انتقال وليد أزارو للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - علق خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق السعودي، على الأنباء التي ترددت عن وجود بند في عقد المغربي وليد أزارو يمنع عودته إلى الدوري المصري، إلا من بوابة النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي بند يمنع انتقاله إلى أي نادي في مصر خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وقال الدبل فى تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»:«لا يوجد أي بند في عقد وليد أزارو أو أفضلية تمنع انتقاله إلي نادي في مصر بشكل نهائي، اللاعب انتهى عقده مع النادي الأهلي مع شرائه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية».

وأضاف: «لا يوجد أي مفاوضات خلال الفترة الحالية من جانب نادي الزمالك أو بيراميدز، لضم المغربي وليد أزراو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والنادي لن يستغني عن اللاعب، فى ظل المستويات التي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة».

قناعات فايلر تطيح بوليد أزارو من الأهلي

وقدم وليد أزارو مستويات كبيرة مع النادي الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إلا أن قناعات رينيه فايلر المدير الفني للفريق -وقتها- أطاحت باللاعب من النادي بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع أليو بادجي الذي رحل إلي أنقرة جوجو.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته خلال الفترة الأخيرة، من أجل الاستعداد لمباراة المريخ السوداني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها فى الثالث من شهر إبريل المقبل .

ويتواجد النادي الأهلي فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 كاملة عن سيمبا التنزاني الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.