شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يهنئ السودان بالتأهل لأمم أفريقيا بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، على تهنئة منتخب السودان، بعد تأهله إلى بطولة أمم أفريقيا بعد 10 سنوات من الغياب، عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، ونشر متعب على حسابه الرسمى على "تويتر" تغريدة كتب فيها: "مبروك للشعب السوداني الشقيق التأهل لكأس أمم أفريقيا".

وحسم المنتخب السوداني تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل، بعدما تغلب على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أم درمان"، في مباراة تحسم التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من الكان.

وكان آخر ظهور في نسخة 2012 التي أقيمت في غينيا الاستوائية والجابون، ووصل وقتها الفريق إلى دور ربع النهائي، وحصل المنتخب السوداني على بطولة كأس الأمم الأفريقية 1970، بينما نجح في الحصول على وصافة الكان مرتين فى 1959 و1963، والمركز الثالث عام 1957.

وبتأهل السودان حققت المنتخبات العربية رقما قياسيا اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل بعد تأجيلها؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصل عدد المشاركين إلى 6 فرق حتى الآن بزيادة منتخبات واحد عن البطولة الماضية التي أقيمت بمصر 2019، والتي شارك فيها خمسة لأول مرة.

فقد تأهلت منتخبات: "مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزر القمر، السودان"، فيما ينتظر موقف منتخب موريتانيا الذي باستطاعته التأهل هو الآخر لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.