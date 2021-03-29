شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لا نخشى أي منتخب بالأولمبياد وهذا موعد تحديد القائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن المعسكر سينتهي غدا الإثنين حتى يكون متزامنًا مع معسكر المنتخب الأول، موضحا أن ظروف فيروس كورونا حرمته من إقامة مباريات ودية.

وتحدث شوقي غريب، خلال تصريحات تليفزيونية، عن عدم ضم محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة، لمعسكر المنتخب الأوليمبي، قائلا: "اللاعب سنه أكبر من أعمار لاعبي المنتخب الأوليمبي وضمه سيكون على حساب أحد الثلاثة الكبار المقرر ضمهم".

أوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن 30 يونيو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستضم 18 لاعبًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ18.

وأكد غريب أنه لا يخشى مواجهة أي منتخب بالبطولة، وأن منتخب مصر الأوليمبي قادر على تحقيق إنجاز جديد فى الأولمبياد، متابعا: "أنا أول لاعب ومدرب مصرى يشارك في الأولمبياد، كما أنني حصدت بطولة أفريقيا مع المنتخب وأنا لاعب ومدرب أيضًا".

وعلق شوقي غريب على اختيار مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، ضمن قائمة المعسكر الحالي، قائلا: "إن ضم مصطفى شوبير ليس مجاملة كما يروج البعض، خاصة أن الحارس الثالث بالأهلي كان من الممكن أن يصبح حارس الأهلي الأول في نهائي أفريقيا فى حالة إصابة محمد الشناوى، ومصطفى ينضم للمنتخب الأوليمبي منذ سنتين وليس جديدا فى الفريق، خاصة أنه انضم مع منتخبات الناشئين بمختلف أعمارها".

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وجدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رغبته فى انضمام النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إلى قائمة المنتخب المشارك بمسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام باليابان.