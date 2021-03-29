شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 28 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 28 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اختتام المنتخب الوطنى لتدريباته استعدادا لمواجهة جزر القمر فى الجولة الختامية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون .

البدرى: لا يوجد قرار ضد اللاعبين المعترضين على عدم انضمامهم للمنتخب

كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لا يوجد قرار ضد أى لاعب خرج وانتقد عدم انضمامه لصفوف الفراعنة فى المعسكر الحالى للمنتخب، مؤكداً أن الباب مفتوح للجميع وللأفضل فى أى وقت.

البدري: الحديث عن هروب رمضان صبحي "مضحكة".. وغير راض عن الأداء

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن الحديث عن رمضان صبحي وقصة هروبه من المنتخب قصة " مضحكة " واللاعب تابع إصابته مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا وتأكد حاجته لفترة علاج 10 أيام.

تعديل موعد مران الزمالك للمرة الثانية منذ عودة كارتيرون يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين الساعة الواحدة. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباريات المصرى مع طلائع الجيش والإسماعيلى والأهلي إلى ملعب برج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية، في بطولة الدورى الممتاز.وأوضحت إدارة المسابقات أن هذا القرار يأتي بعد الحصول على الموافقة بإقامة مباريات المصرى باستاد برج العرب.

فرج عامر: الأهلي الليبي طلب استعارة حسام حسن مقابل مليون دولار في 4 شهور

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تلقي ناديه عرضا من أهلي طرابلس الليبي، للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم منتخب مصر والفريق السكندري لمدة 4 شهور، مشيرا إلى أن ناديه أرجأ البت في العرض الليبي لحسن مناقشته بشكل متأنٍّ.

سموحه يعلن إعارة "الترهونى" لأهلى طرابلس الليبى

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الموافقة على إعارة اللاعب الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة إلى أهلى طرابلس 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار عقب العودة إلى احمد سامى المدير الفنى للفريق والذى أبدى الموافقة على الإعارة.

استقالة أحمد زاهر المدير الإدارى بالزمالك

تقدم احمد زاهر، المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستقالته اليوم، بعدما قدم استقالة مكتوبة لإدارة النادى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ووافقت إدارة النادى على استقالة زاهر تقديرا لما قدمه مع النادى واحتراما لرغبته الشخصية.