شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتولى منصب المدير الإدارى ببيراميدز بعد رحيله من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق مع أحمد زاهر ليتولى منصب المدير الإدارى للفريق الكروى الأول، بعدما تقدم باستقالته من منصب مدير إدارى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

واتفق مسئولو بيراميدز مع أحمد زاهر على أن يتولى مهمة المدير الإدارى للفريق، خاصة أنه يمتلك باعا كبيرا من الخبرة في هذا المنصب، وسيكون إفادة كبيرة لبيراميدز في المرحلة المقبلة.

وتقدم احمد زاهر المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك باستقالته من منصبه اليوم، بعدما قدم استقالة مكتوبة لإدارة النادي، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ووافقت إدارة النادي على استقالة زاهر، تقديرا لما قدمه مع النادي واحتراما لرغبته الشخصية.

ومن المنتظر أن يتولى منتصر الرملاوي مهمة المدير الإداري بالفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأحمد زاهر.

في سياق مختلف يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الإثنين على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين في تمام الساعة الواحدة.

وكان الفريق يؤدي تدريباته في الثانية ظهرا في عهد الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إلا أن الفرنسي كارتيرون عدّل موعد التمرين، ليصبح الحادية عشرة صباحا، وذلك فور توليه المسئولية في ولايته الثانية قبل مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه عاد اليوم وأصدر قراره بالعودة لموعد التدريب في الثانية ظهرا.

وأخطر باتريس كارتيرون جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.