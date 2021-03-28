شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن نتائج مسحة كورونا قبل مواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول أن المسحة الرسمية التي أجراها الفريق قبل مباراته أمام جزر القمر جاءت سلبية تماما لجميع أفراد المنتخب بالكامل.

وأضاف، أن اللاعبين المحترفين خضعوا لمسحة إضافية اليوم جاءت سلبية قبل سفرهم والانضمام لأنديتهم في إنجلترا وتركيا عقب الانتهاء من مواجهة جزر القمر وختام المعسكر الدولي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع جزر القمر، غدا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.