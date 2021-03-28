اخبار الرياضه

المنتخب يعلن نتائج مسحة كورونا قبل مواجهة جزر القمر

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعلن نتائج مسحة قبل مواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول أن المسحة الرسمية التي أجراها الفريق قبل مباراته أمام جزر القمر جاءت سلبية تماما لجميع أفراد المنتخب بالكامل.

وأضاف، أن اللاعبين المحترفين خضعوا لمسحة إضافية اليوم جاءت سلبية قبل سفرهم والانضمام لأنديتهم في إنجلترا وتركيا عقب الانتهاء من مواجهة جزر القمر وختام المعسكر الدولي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع جزر القمر، غدا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا