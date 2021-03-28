شكرا لقرائتكم خبر عن إداري الزمالك يقترب من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أحمد زاهر، المدير الإدارى السابق بنادي الزمالك، من تولي منصب إدارى في نادي بيراميدز خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان أحمد زاهر إداري الفريق الأول بنادي الزمالك، قد تقدم باستقالته إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون النادي، وذلك قبل اجتماع اللجنة لدراسة الاستقالة.

وجاء قرار أحمد زاهر باستقالته لظروف خاصة، حيث لم يفصح عن سبب الرحيل وبناء على ذلك قررت اللجنة سفر حمادة الدالي، إداري الفريق للجزائر غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.