شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. 6 منتخبات عربية تضمن التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت النسخة الحالية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

ونجح المنتخب السودانى في الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية على حساب نظيره الجنوب إفريقى.

وبهذا وصل عدد المنتخبات العربية الصاعدة إلى نهائيات النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، إلى 6 منتخبات.

وتعد هذه النسخة الأولى في تاريخ أمم إفريقيا تشهد صعود هذا العدد من المنتخبات العربية، وهى مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، وجزر القمر، بينما قد يصل العدد إلى 7 منتخبات في حالة صعود المنتخب الموريتانى.