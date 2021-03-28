شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: البدري تعرض لظروف صعبة.. ومواجهة جزر القمر لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن المنتخب الوطني الأول نجح في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية، في ظروف صعبة للغاية.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية : «الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، تعرض لظروف صعبة منذ توليه المسئولية الفنية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والإصابات التي ضربت القوام للأساسي للمنتخب على رأسهم محمد صلاح، على الرغم من ذلك نجحوا في تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية».

وعن مواجهة جزر القمر، قال: «المباراة لن تكون سهلة، جزر القمر منتخب جيد ولديه لاعبين أصحاب مهارات وسرعات كبيرة، لذلك يجب على لاعبي الفراعنة عدم الاستهانة باللقاء».

وأضاف: «اللاعبون مطالبين بتحقيق الفوز في مواجهة الغد وتقديم مستوى جيد، من أجل مصالحة الجماهير المصرية، بعد الأداء السيئ الذي ظهروا عليه في مواجهة كينيا الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق».

ويلتقي منتخب مصر مع جزر القمر غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.