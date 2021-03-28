شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى انتقال لوكاكو إلى برشلونة فى الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن موقف فريق برشلونة من التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.

يسعي خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني إلى التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خاصة مع فشل المدير الفني رونالد كومان في إيجاد حل لخط الهجوم.

وأكدت الصحيفة، المقربة من النادي الكاتالوني، أن كومان مدرب برشلونة لديه رغبة قوية في ضم لوكاكو الصيف المقبل، لتعزيز الهجوم بصفقة قوية.

وشددت الصحيفة على أن انضمام لوكاكو إلى برشلونة لن يتم إلا في حالة واحدة وهو رحيل ميسي عن برشلونة في الصيف المقبل مع نهاية عقده.

واختتم التقرير إلى أن يبدو انضمام لوكاكو معقد للغاية مع برشلونة، لأن إنتر ميلان ليس لديه أي نية لبيع نجم الفريق الأول الفترة الحالية.