شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن تبرعه بـ 100 ألف جنيه لكل أسرة من شهداء حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر المستشار تركي آل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية التبرع لكل أسرة من أسر شهداء خادث قطاري سوهاج بمبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء.. لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ الف جنيه لاسره كل متوفي في الحادث الأليم».

وتابع: «دي أقل حاجة ممكن نقدمها لاهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمني من المولي ان يرحم المتوفين ويصبر اهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين،حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء».