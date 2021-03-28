شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يواصل تدريباته بدون مدير فني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم منذ عودته إلى تدريبات، لليوم الثالث على التوالي من فراغ فني بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق.

وطالب عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق قبل انطلاق الحصة التدريبية، الأحد، بالتركيز واستغلال فترة التوقف الجارية في الاستعداد للعودة بقوة في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومسح الصورة السلبية التي ظهر بها قبل فترة التوقف.

وتسببت الخسائر المتتالية للفريق الأهلاوي في إقالة الصربي فلادان الذي لم يعرف الفريق الانتصار معه خلال الجولات الـ7 الأخيرة من الدوري، حيث تلقى 5 خسائر متتالية إضافة إلى تعادله في مباراتين.