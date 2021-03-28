شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يواصل استعداداته لمواجهة فلسطين فى تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو «الأخضر» مساء اليوم حصة تدريبية على «ملعب مرسول بارك»، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

يواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الأثنين على «ملعب مرسول بارك» في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.